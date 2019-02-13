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Hentbolcu çocuklar, kültür gezisi yaptı

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Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde devam eden “Tut Elimi Projesi”nde yer alan çocuklara kültür gezisi yapıldı

Hentbolcu çocuklar, kültür gezisi yaptı
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Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde yaklaşık 1 ay önce hayata geçirilen “Tut Elimi Projesi” kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki çocuklara ücretsiz hentbol eğitimi veriliyor.

Federasyon antrenörlerinin belirlediği Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki ilkokul 3üncü sınıf öğrencilerine yönelik “Tut Elimi Projesi” kapsamında yaklaşık 90 çocuk haftanın iki günü okullardan otobüsler ve eğitmenler eşliğinde otobüslerle alınarak salonlara götürülüyor ve ücretsiz hentbol eğitimi verilerek yine okullarına ayni şartlarda bırakılıyor. Lefkoşa’daki farklı salonlarda devam eden proje ile çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve hentbol sporuna da kazandırılması amaçlanırken, farklı yetenekleri olduğu tespit edilen çocuklar ise proje devamında ilgili alanlara yönlendirilecek.

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde yürütülen projedeki çocuklara ülkemizin güzelliklerini tanıtmak ve farklı şehirlerini gezdirerek ülke kültürünün de aşılanmasına yardımcı olunması maksadı ile kültür gezileri de düzenlendi. Belirlenen birinci grup çocuğa ülkemizin doğu bölgesi gezdirilirken, bir arada yemek de yenilerek sosyal bir gün geçirilmesi sağlandı. Çocuklara ülkenin farklı yerleri de bundan sonra gezdirilmeye devam edilecek.

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