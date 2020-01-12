Hentbol U20’de şampiyon YDÜ

Final serisi ilk maçında CIU Arena’da 29-25 galip gelen YDÜ gençleri yeni statünün avantajı ile şampiyonluğunu ilan etti. İkinci maçta dün gece YDÜ’nün sahasında 25-21 kazanan UKÜ deplasmanda daha az gol attığından kupayı kazanamadı

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen hentbol 20 yaş altı erkekler liginde şampiyon belirlendi.

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U20 takımları arasında oynanan final serisinde kazanan YDÜ oldu. Federasyonun bu yıl belirlediği yeni statüye göre oynanan final serisi 2 maç üzerinden gerçekleşti. İkili averaj ve deplasmanda atılan gol sayılarına bakılarak belirlenen şampiyonluk, ilk maçta deplasmanda fazla gol atan YDÜ’ye gitti.

Final serisi ilk maçında CIU Arena’da 29-25 galip gelen YDÜ gençleri yeni statünün avantajı ile şampiyonluğunu ilan etti. İkinci maçta dün gece YDÜ’nün sahasında 25-21 kazanan UKÜ deplasmanda daha az gol attığından kupayı kazanamadı.