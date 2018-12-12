Hentbol U19’da play-off heyecanı

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi Play-off ilk karşılaşmaları yapıldı. Kızlar play-off maçları ise bugün Girne’de oynanacak

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi Play-off ilk maçları Lefkoşa ve Mağusa’da oynanırken, iki karşılaşmada da hakemler ilk kez kulaklıklarla maçları yönettiler.

Hentbolda ilk kez uygulanan teknoloji başarılı bir şekilde sonuç verdi ve hakemler bundan sonraki maçlarda da kulaklıkları ile görevlerini sürdürecekler.

Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)-Yükseliş ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) U19 takımları arasında oynanan play-off serisi ilk maçlarına Yükseliş U19 takımı ile UKÜ U19 takımı grup aşamasındaki üstünlüklerinden dolayı 1-0 önde çıktılar. Mağusa MGA Arena’da oynanan maçta MGA’yı 31-22 mağlup eden Yükseliş U19 takımı 2-0 öne geçerken adını finale yazdırdı. Lefkoşa’daki mücadele ise nefes kesti. Seride 1-0 önde olan UKÜ takımı maçın ilk devresini 14-12 önde tamamladı. YDÜ U19 takımının geriden gelerek öne de geçtiği mücadelede son 30 saniyeye 24-24’lük eşitlikle girildi. Son atakta golü bulan YDÜ U19 takımı 25-24’lük galibiyetle seride durumu 1-1 yaptı.

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi’nde şampiyonun belirleneceği final maçında Yükseliş U19 takımının rakibinin belli olacağı play-off ikinci maçı 14 Aralık Cuma akşamı oynanacak. Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi play-off ikinci maçında UKÜ ile YDÜ U19 takımları finale kalabilmek için Cuma günü saat 18.30’da UKÜ Arena Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Kızlar play-offlara başlıyor

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Kızlar Ligi Play-off ilk karşılaşmaları bugün Girne’de oynanacak. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki play-off maçlarında ilk olarak Esentepe Ef.Y.Av-YDÜ karşı karşıya gelecek daha sonra ise Şahlan-UKÜ mücadelesi olacak.

Program şöyle:

Saat 18.00: Esentepe Ef.Y.Av-YDÜ

Saat 19.30: Şahlan-UKÜ