banner237
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
21 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
21 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
21 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
21 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
64 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
26 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
35 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
274 0
banner82

Hentbol U19’da play-off heyecanı

banner27

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi Play-off ilk karşılaşmaları yapıldı. Kızlar play-off maçları ise bugün Girne’de oynanacak

banner210
Hentbol U19’da play-off heyecanı
banner215

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi Play-off ilk maçları Lefkoşa ve Mağusa’da oynanırken, iki karşılaşmada da hakemler ilk kez kulaklıklarla maçları yönettiler.

Hentbolda ilk kez uygulanan teknoloji başarılı bir şekilde sonuç verdi ve hakemler bundan sonraki maçlarda da kulaklıkları ile görevlerini sürdürecekler.

Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)-Yükseliş ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) U19 takımları arasında oynanan play-off serisi ilk maçlarına Yükseliş U19 takımı ile UKÜ U19 takımı grup aşamasındaki üstünlüklerinden dolayı 1-0 önde çıktılar. Mağusa MGA Arena’da oynanan maçta MGA’yı 31-22 mağlup eden Yükseliş U19 takımı 2-0 öne geçerken adını finale yazdırdı. Lefkoşa’daki mücadele ise nefes kesti. Seride 1-0 önde olan UKÜ takımı maçın ilk devresini 14-12 önde tamamladı. YDÜ U19 takımının geriden gelerek öne de geçtiği mücadelede son 30 saniyeye 24-24’lük eşitlikle girildi. Son atakta golü bulan YDÜ U19 takımı 25-24’lük galibiyetle seride durumu 1-1 yaptı.

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi’nde şampiyonun belirleneceği final maçında Yükseliş U19 takımının rakibinin belli olacağı play-off ikinci maçı 14 Aralık Cuma akşamı oynanacak. Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Erkekler Ligi play-off ikinci maçında UKÜ ile YDÜ U19 takımları finale kalabilmek için Cuma günü saat 18.30’da UKÜ Arena Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Kızlar play-offlara başlıyor

Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Kızlar Ligi Play-off ilk karşılaşmaları bugün Girne’de oynanacak. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki play-off maçlarında ilk olarak Esentepe Ef.Y.Av-YDÜ karşı karşıya gelecek daha sonra ise Şahlan-UKÜ mücadelesi olacak.

Program şöyle:

Saat 18.00: Esentepe Ef.Y.Av-YDÜ

Saat 19.30: Şahlan-UKÜ

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.