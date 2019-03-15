Hentbol U17 Erkekler Liginin üçüncüsü UKÜ

Hentbol Federasyonu Yaşama Sporla Bağlan U17 Erkekler Liginde üçüncülük maçı ve final serisinde ise hem erkekler hem kadınlarda ilk maçlar oynandı. Üçüncülük maçında UKÜ, Serdarlı’yı mağlup ederek sezonu üçüncü olarak tamamladı

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen Yaşam Sporla Bağlan U17 Erkekler Ligi’nde üçüncülük Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımının oldu.

Yaşam Sporla Bağlan U17 Erkekler Ligi’nde Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçında Serdarlı takımı ile UKÜ takımı karşı karşıya geldi. Başa baş mücadelenin sergilendiği üçüncülük maçında ilk devre 14-14 eşitlikle tamamlandı.

Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü eline geçiren UKÜ takımı 31-27’lik skorla rakibi Serdarlı’yı mağlup ederek U17 Erkekler Ligi’nde sezonu 3’üncü olarak tamamladı. Zevkli mücadelede 9’ar sayı atan 3 hentbolcu en skorer oyuncular oldu. Lig üçüncüsü UKÜ takımından Mert Uslu ile Beytullah Dal ve Serdarlı takımından ise Lilian Kanarya 9’ar sayı ile üçüncülük maçının en skorer adamları oldu.

ŞAMPİYONLUKTA UKÜ VE YDÜ AVANTAJLI

Yaşam Sporla Bağlan U17 Erkekler ve Kadınlar Liglerinde final serisi ilk maçları da oynandı. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda Yükseliş ile Yakın Doğu Üniversitesi U17 erkekler, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda ise Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınlar final serisi ilk maçları oynandı. Kazanılmış iki maç üzerinden yapılan şampiyonluk mücadelesinde rakiplerini mağlup eden YDÜ U17 erkekleri ile UKÜ U17 kadınları avantaj elde etti.

Başkentteki mücadelede Yakın Doğu U17 erkekleri Yükseliş karşısında rahat bir skorla galip geldi. İlk devresini 21-9 önde tamamlayan YDÜ U17 erkekleri, maçı 48-25 galip bitirdi. Maçta YDÜ’den Cemil Kanat 10 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Girne’deki U17 Kadınlar final serisi ilk maçında karşılaşan Şahlanspor ile UKÜ takımları zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma yaptı. İlk devresinin 12-11 Şahlanspor takımının önde bitirdiği maçı kazanan 27-26’lık skorla UKÜ takımı oldu. Bu mücadelenin en skorer oyuncusu ise 12 sayı atan UKÜ’den Petek Koç oldu.

Final serisi 2. maç programı şöyle:

16 Mart Cumartesi – U17 Erkekler

Saat 17.30: YDÜ-Yükseliş (RA 25)

17 Mart Pazar – U17 Kadınlar

Saat 12.00: UKÜ-Şahlan (CIU Arena)

BÜYÜK KADINLAR BAŞLIYOR

Hentbol Yaşama Sporla Bağlan Büyük Kadınlar Ligi’nde sezonun ilk maçı yarın (16 Mart Cumartesi) oynanacak. Kadınlarda sezonun açılışı Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak.

RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta YDÜ ve DAÜ kadınları sezona galibiyetle başlama hedefinde.