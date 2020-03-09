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Hentbol U 18 Kızlar Liginde klasman tamamlanıyor

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Hentbol U 18 Kızlar Liginde klasman tamamlanıyor

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Kızlar Liginde heyecan devam ediyor.

Lig klasmanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Hentbol U18 Kızlar Liginde UKÜ klasmanı lider tamamlamayı başardı. Ligin yenilgisiz lideri UKÜ’nün ardından 5’er puanı Şahlan ve DİGEM takımları ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Bu iki takım arasında Çarşamba günü oynanacak maçın kazananı ligi ikinci bitirecek.

KIZLAR U18 LİGİ PUAN TABLOSU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.U.K.Ü.         5          4          1          0          155      109      9          46

2.ŞAHLAN    5          1          3          1          124      118      5          6

3.DİGEM       5          2          1          2          115      132      5          -17

4.Y.D.Ü.         5          0          1          4          100      135      1          -35

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

10 Mart Salı

Saat 17.30: UKÜ-YDÜ (CIU Arena) Kızlar

Saat 18.30: MGA-Yükseliş (MGA Arena) Erkekler

11 Mart Çarşamba

Saat 18.00: DİGEM-Şahlanspor (Atatürk S.S.) Kızlar

Saat 18.30: UKÜ-Serdarlı (CIU Arena) Erkekler

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