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Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde kızlarda UKÜ, erkeklerde YDÜ ve Esentepe Belediyesi takımları zirvede yer alıyor

Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
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Hentbol Federasyonu tarafından,Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Liglerinde kızlar ve erkekler birbirinden heyecanlı maçlarla yollarına devam ediyorlar.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Liginde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımı üçte üç yaparak ligin zirvesinde yoluna devam ediyor. Hentbol U20 Erkeklerde ise zirvede averajla 4 maçını tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımı yer alıyor. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Liginin tek kayıpsız takımı ise 3 maçının üçünü de kazanan Esentepe Belediyesi Salon Sporları Takımı oldu.

Hentbol U20 Erkekler Liginde önceki akşam oynanan haftanın önemli maçında, YDÜ takımı UKÜ’yü deplasmanda mağlup etmeyi başardı.CIU Arena’daki karşılaşmanın ilk devresini 11-10 önde tamamlayan YDÜ U20 Erkekleri ikinci devrede skor üstünlüğünü sağladı. Maçı 30-23 kazanan YDÜ takımından en skorer isim 9 gol atan Arda Kahraman oldu.

Kadınlar U20 Puan Durumu

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         Av.

1.UKÜ                                   3          3          0          0          94        68        6          26

2.YDÜ                                   3          2          0          1          81        75        4          6

3.ESENTEPE E.Y.A.            3          2          0          1          79        93        4          -14

4.ŞAHLAN                3          1          0          2          81        83        2          -2

5.DİGEM                   4          0          0          4          96        112      0          -16

Erkekler U20 Puan Durumu

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         Av.

1.YDÜ                                   4          3          0          1          135      107      6          28

2.ESENTEPE BLD.SS.         3          3          0          0          120      108      6          12

3.UKÜ                                   4          1          1          2          115      112      3          3

4.MGA                                   3          1          1          1          79        94        3          -15

5.YÜKSELİŞ            4          0          0          4          123      151      0          -28

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

16 Ekim Çarşamba

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-Şahlanspor (U20 Kızlar Ligi)

17 Ekim Perşembe

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

19.45: Esentepe Bld.-MGA (U20 Erkekler Ligi)

19 Ekim Cumartesi

RA 25 Spor Salonu

Saat 17.00: YDÜ-Esentepe Ef.Yt.Av

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