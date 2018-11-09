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Hentbol kulüplerine 7500 TL bütçe

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Bahadır Ayhan başkanlığındaki Hentbol Federasyonu yönetim kurulu, bir ilki gerçekleştirerek, her kulübe 7500 TL katkı verecek

Hentbol kulüplerine 7500 TL bütçe
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Hentbol Federasyonu, üye kulüplerine yıllık para katkısı vermeyi kararlaştırdı. Bahadır Ayhan başkanlığındaki yönetim kurulu önceki gün yaptığı olağan toplantısında bir dizi kararlar alırken, her kategorideki takıma yıllık 937.50 TL katkı verecek.

Federasyona üye 13 kulübün; Büyükler, U19, U17 ve U15 Liglerinde bayan-erkek olmak üzere en fazla 8 kategoride mücadele edebilecek olmasından yola çıkan Hentbol Federasyonu yönetimi, her kulübe 7500 TL bütçe ayırdı ve kategori başına takımlara 937.50 TL’lik pay düşmüş oldu. Buna göre liglerde mücadele eden her takıma 937.50 TL maddi katkılar ödenecek. Hentbolda tarihte ilk kez kulüplere resmi yönetim kurulu kararı ile yıllık katkı verilmiş olunacak.

Hakemlere kulaklık alınıyor

Hentbol Federasyonu yönetimi toplantıda hakemlere kulaklık alınmasını da karara bağladı. Başlayacak olan Büyükler Ligi’nde görev yapacak 2 saha hakeminin kullanacağı kulaklıkların siparişi verildi. Kulaklıkların gelmesi ile önce Yıldızlar Ligi’nde deneme amaçlı kullanılacak. Böylece çekişmenin yüksek olduğu ve tempolu geçen Büyükler Ligi’nde görev yapacak 2 hakem kararlarını daha koordineli şekilde verebilecek. Bu uygulamanın ileride tüm liglerdeki hakemler için de başlaması planlanıyor.

Galibiyet ve beraberliklere para

Hentbolda yine bir ilke imza atılması için yönetim çalışma başlattı. Büyükler Ligi maçlarında galibiyet elde eden ve berabere biten maçlarda takımlara para katkısı verilebilmesi için kaynak yaratmaya çalışan yönetim belirlenecek para miktarını ilerleyen günlerde duyuracak. Buna göre Büyükler Liginde her galip gelecek takıma para ödülü verilecek, berabere biten maçlarda ise para 2 takıma eşit bölünerek dağıtılacak.

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