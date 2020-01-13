Hentbol KTSYD Kupası’nda UKÜ-Esentepe finali

Hentbol KTSYD Kupası kadınlar yarı final maçları ile başladı. İlk gün maçlarında UKÜ, DAÜ’yü, Esentepe Efsane de YDÜ’yü mağlup etti

Hentbolda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda ilk maçlar bu akşam (13 Ocak Pazartesi) kadınlarda oynandı. Kadınlar ve büyük erkekler arasında CIU Arena’da gerçekleşen Hentbol KTSYD Kupası’nda kadınlar yarı finalinde ilk olarak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Esentepe Efsane YetenekAvcıları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 38-24 kazanan Esentepe kızları finale yükselen ilk takım oldu. Gecenin ikinci maçı ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynandı. Bu maçı 27-19 kazanan UKÜ finalde Esentepe’nin rakibi oldu.

Hentbol KTSYD Kupası kadınlar finali 18 Ocak Cumartesi saat 17.00’da Esentepe E.Y.A. ile UKÜ arasında oynanacak.

Hentbol KTSYD Kupası’nda bugün (14 Ocak Salı) saat 19.00’da CIU Arena’da YDÜ ile MGA erkekleri ön eleme maçı oynayacak.

YDÜ - Esentepe E.Y.A.: 24-38

Hakemler: Ülviye Beşe, Erdoğan Aşık

YDÜ: Özlem, Havva, Çağla, Emine, Beliz, Hicran, Aysu, Cansın, Büşra-Y, Rukiye, Büşra-K, Çişem, Dilek, Sibel, Merve, İrem.

Esentepe: Fadonha, Sinem, Sevgi, Esra, Meriem, Benitsa, Çağla, Şirine, Naciye, Jawaher.

Hentbol KTSYD Kupası yarı final ilk maçında Yakın Doğu ve Esentepe kadınları özellikle ilk devresi başabaş mücadele sergiledi. Esentepe ilk devreyi 16-13 önde bitirdiği maçta ikinci devre daha üstün olmayı başardı. İkinci yarıda 22-11’lik skor üstünlüğü elde eden Esentepe kadınları maçı 38-24 kazanırken maçta 13 sayı ile oynayan Benitsa Maydon en skorer isim oldu.

UKÜ – DAÜ: 27-19

Hakemler: Ahmet Şendil, Mehmet Ünalmış

UKÜ: R.Betül, Ayşe, Gülem, Sevilay, Ajda, Neslihan, Deniz, Hatice, Lamia, Sonuç, Melisa, Petek, Aysel, Ülgen, Aleyna, Ülkü.

DAÜ: Melisa, Emine, Tuğçe, Görkem, Birsen Nurtunç, Valera, Seval, Emine, Ayşe, Ferhan, Sabire, Buse, Makbule, Cavidan, Merkez.

Hentbol KTSYD Kupası kadınlar finaline çıkacak ikinci takımı belli edecek maçta UKÜ kadınları skor üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı ve finale çıktı. İlk devresi 15-13 UKÜ üstünlüğünde biten maçı 27-19 kazanan UKÜ kadınlarından Valera 11 sayı ile maçın en skorer oyuncusuydu.