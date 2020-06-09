Hentbol katkı bekliyor

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, kulüpleri duran hentbol liglerinin geleceği konusunda kulüplerin görüşlerini alırken, son kararı federasyon verecek. Toplantıda Hentbol Federasyonunun 2020 Devlet katkısını halen almamasının sıkıntı yarattığına vurgu yapıldı.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’ın çağrısı ile bir araya gelen hentbol kulüplerinden toplantıya katılanlar, UKÜ, GG, Esentepe Efsane, Serdarlı, YDÜ, Yükseliş, DİGEM, Şahlanpor, Esentepe Salon Sporları, Anafartalar takım temsilcileri oldu. Toplantıda kulüpler de maddi sorunlarını ve gelecek planlaması konusundaki sıkıntılarını da paylaştılar.