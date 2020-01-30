Hentbol kadınlarda zirvede UKÜ var

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Süper Ligi’nde üçüncü devre başlarken, kadınlarda YDÜ’yü mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi zirvede yer alıyor

Yer: CIU Arena

Hakemler: Murat Özyay, Halim Güdenoğlu

UKÜ: Betül Rabia, Ayşe, Gülem, Sevilay, Ajda, Neslihan, Deniz, Lamia, Sonuç, Melisa, Petek, Nazlı, Aysel, Ülgen, Aleyna, Ülkü.

YDÜ: Özlem, Havva, Çağla, Emine, Beliz, Hicran, Aysu, Cansın, Büşra Yıldız, Rukiye, Büşra Karabıyıkoğlu, Çisem, Dilek, Sibel, Merve, İrem.

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluğun iddialı iki takımının karşılaşması nefes kesti. Ligde lider UKÜ kadınları, YDÜ karşısında son topta galip geldi.

İlk devresi 12-9 UKÜ kadınlarının üstünlüğünde biten maçın ikinci devresinde YDÜ kadınları 16-14’lük skor üstünlüğü kursa da maçı kazanmaya yetmedi. UKÜ kadınları maçın son anında attığı sayı ile maçı 26-25 kazanırken zirvede puan farkının kapanmasına izin vermedi. Maçta en skorer oyuncular 10’ar sayı atan UKÜ’den Aysel Şimşek ve YDÜ’den Beliz Özügüney oldu.

Kadınlar Süper Ligi oynanan Esentepe Efsane Yetenek Avcılar-DAÜ maçı ile başlamış bu maçta Esentepe kadınları rakibini 32-24 mağlup ederek üçüncü devreye başlamıştı.

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Ü.K.Ü. 7 6 0 1 238 179 12 59

2.ESENTEPE7 3 0 4 193 198 6 -5

3.Y.D.Ü. 7 2 1 4 186 197 5 -11

4.D.A.Ü. 7 2 1 4 184 227 5 -43