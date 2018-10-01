Hentbol Federasyonu’nun tüzüğü değişti

Hentbol Federasyonu’nun da yenilenen tüzük üye kulüplerin oyları ile genel kuruldan onay alırken, tüzük ilk kez değişmiş oldu. Hentbol U19 (Gençler) Ligleri bugün başlıyor

Hentbol Federasyonu’nda önceki akşam yapılan, “tüzük değişikliği” tek gündem maddeli olağanüstü genel kurul yaklaşık 5 saat sürdü. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada ilk hedefinin tüzük değişikliği olacağını açıklamıştı ve bunu başarmış oldu.

Federasyon kurulduktan sonra birçok kez tüzük maddelerinden kaynaklı sorunlar yaşayan ve tartışmalar çıkan Hentbol Federasyonu’nda 89 maddeden oluşan tüzük daha çağdaş ve günümüz koşullarına uygun olarak yeniden yazıldı ve ilk kez bu denli düzenleme ile değişiklik yapıldı. Federasyon lokalinde gerçekleşen olağanüstü genel kurula 12 üye kulüp katılım gösterdi. Divan Başkanlığını Cemal Kır, yardımcılıklarını ise Naciye Erdoğan ve Özel Pınardan’ın yaptığı genel kurulda bazı maddeler oyçokluğu ile geçerken tüzük maddeleri geneli ise kulüplerin oybirliği ile onay aldı. Federasyon yeni tüzüğü Spor Dairesi’ne göndererek yasallaşması için resmi süreci başlatacak.

U19 (Gençler) Ligleri başlıyor

Hentbolda 2018-2019 sezonu bugün U19 Ligleri ile başlıyor. Sezonun ilk maçları Gençler Ligleri’nde oynanacak ve bugün erkekler maçları ile sezon açılacak. U19 (Gençler) Erkekler Ligi’nde ilk maçlar Lefkoşa ve Mağusa’da oynanacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’da Yükseliş-Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Mağusa Gelişim Akademisi-Serdarlı Belediyesi takımları arasındaki maç ise saat 18.30’da Mağusa’da başlayacak.

Genç kadınlarda sezonun ilk maçı ise 5 Ekim’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Detaylı lig fikstürü federasyonun internet sitesinde yayınlandı.