Hentbol Federasyonu’nda önemli proje

Hentbol Federasyonu, Lefkoşa Surlariçi ve civarını kapsayan ilkokullardaki öğrencilere “tut elimi projesi” adı altında ücretsiz hentbol eğitimi verecek

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı ortaklaşa büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor.

Yapılan görüşmeler ve çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi ve civarını kapsayan ilkokullardaki çocuklara ücretsiz olarak hentbol eğitimi verilecek. “Tut elimi projesi” adıyla yürütülecek olan eğitim çalışmasında belirlenen ilkokullardaki 3üncü sınıf öğrencilerine federasyon antrenörleri tarafından hentbol öğretilecek. Çocukların okul sonrası boş zamanlarını spor ile değerlendirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanan proje kapsamında haftanın 2 günü antrenmanlar sürecek.

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu konu ile ilgili olarak bugün basın toplantısı düzenliyor. KTSYD Merkez binasında gerçekleştirilecek olan basın toplantısı saat 11.00’da başlayacak. Büyük sosyal sorumluluk projesine imza atılacak olan “Tut elimi projesi” kapsamında belirlenen çocuklar otobüslerle alınarak gruplar halinde salonlara götürülecek ve antrenman sonrası da yine otobüslerle alınan yerlere dağıtılacak.

Federasyon eğitmenleri Musa Oytun, Harika Kıral, Mustafa Yalnız ve Osman Çelebi tarafından yapılacak antrenmanlar ve projenin tüm detayları basın toplantısında duyurulacak.