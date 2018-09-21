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Hentbol Federasyonu tüzük kurultayı gerçekleştiriyor

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Hentbol Federasyonu tüzük kurultayı gerçekleştiriyor
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Hentbol Federasyonu’nda yeni tüzük çalışmaları tamamlandı. Federasyon başkanlığına seçilen Bahadır Ayhan göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada öncelikli hedefinin çağdaş bir tüzüğe kavuşmak olduğunu belirtmişti.

Yeni tüzük ile ilgili hazırlıklar yapılırken, yeni tüzüklerin üye kulüplerin onayına sunulup yasallaşması için olağanüstü genel kurula gidiliyor. 28 Eylül Cuma saat 18.30’da Hentbol Federasyonu’nda yapılacak olan genel kurulda federasyon, yenilenen tüzüklerini kulüplerin onayına sunacak. Federasyon başkanı Bahadır Ayhan, kulüpleri genel kurula davet etti.

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