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Hentbol Federasyonu, projesini meclise tanıttı

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Hentbol Federasyonu yönetimi, başlattığı Tut Elimi Projesini Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a tanıttı

Hentbol Federasyonu, projesini meclise tanıttı
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Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde başlattığı Tut Elimi Projesi eğitimleri devam ederken, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetiminin proje tanıtımları da sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan ziyaretlerinin ardından dün de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret eden federasyon heyeti proje detaylarını aktardı ve federasyon projelerini tanıttı. Lefkoşa surlar içindeki ilkokul 3.sınıf öğrencilerinden oluşan 100’e yakın çocuğa başlatılan ücretsiz hentbol eğitimleri, haftanın 2 günü spor salonlarında devam ederken U17 Liglerinde de maçlar tüm heyecanı ile oynanıyor.

DERVİŞ MİŞON İÇİN KURALAR ÇEKİLİYOR

Hentbol camiasının unutulmaz isimlerinden merhum hentbolcu Derviş Mişon anısına gerçekleştirilen turnuva için kura çekimi yapılıyor.

Hentbol Federasyonu yaptığı duyuruda büyük erkek ve büyük kadınlar arasında gerçekleşecek Derviş Mişon Kupası için kura çekiminin bugün yapılacağı duyuruldu. 11-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Derviş Mişon Kupası kura çekimi saat 18.30’da federasyon lokalinde gerçekleşecek.

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