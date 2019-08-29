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Hentbol Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek

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Hentbol Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek
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KKTC Hentbol Federasyonunda yıllık olağan genel kurul hazırlığı başladı. Bahadır Ayhan başkanlığındaki hentbol federasyonunda geride kalan bir sezonun faaliyet raporu ve mali raporu üye kulüplerin onayına sunulacak.
Genel kurulda ayrıca yeni sezonun faaliyetleri de üyelere aktarılacak.
Atatürk Stadyumu altındaki federasyon lokalinde 13 Eylül 2019 Cuma günü gerçekleşecek genel kurul toplantısı saat 18:30’da başlayacak.
hentbol federasyonu lokalinde olağan genel kurul gündeminde şu maddeler yer alacak:
1- Divan kurulunun oluşması
2- 2018/19 hentbol sezonun faaliyet raporunun okunması ve onaylanması.
3- 2019/20 sezonu faaliyetlerinin okunması. 
3- 2018/19 sezonu mali raporun okunup onaylanması
4- Dilek ve temenniler.

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