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Hentbol Federasyonu antrenör kursu açacak

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Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulunun açacağı, 1. Kademe Antrenör ve Kaleci Antrenörü Kursuna kayıtlar başladı

Hentbol Federasyonu antrenör kursu açacak
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Hentbol Federasyonu 1.Kademe Antrenör ve Kaleci Antrenörü Kursu düzenleyecek. Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu, 1. Kademe Antrenör ve Kaleci Antrenörü Kursu açacak.

26 Temmuz -10 Ağustos 2019 tarihleri arasında açılacak olan kurs kayıtları açıldı. Kursiyerler eğitim kurulunca hazırlanan ders programı çerçevesinde 15 gün eğitim alacak ve sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanacaklar. Ders müfredatı ve programı ilerleyen günler içerisinde yayınlanacak.

Kurs tarihi : 26 Temmuz – 10 Ağustos 2019

Kayıtlar : 19-25 Temmuz 2019 (Mesai Saatleri içerisinde)

Başvuru & Bilgi : Musa Oytun Eğitim Kurulu Başkanı (0542 850 00 00)

Ücretlendirme :

1.Kademe Antrenör : 500 TL

1.Kademe Kaleci Antrenörü : 500 TL

(İki kursa birlikte başvuru halinde : 750 TL)

Etiketler; #Hentbol
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