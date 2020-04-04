Hentbol camiasında ortak görüş yok

Hentbolda 2019-2020 sezonu tamamlanamazken,koronavirüs salgını nedeniyle duran hentbol müsabakaları hakkında kulüp temsilcileri görüşlerini açıkladılar. Bazı kulüpler hentbol sezonunun devam edemeyeceği görüşünü savunurken, bazı kulüpler sıkıştırılmış programla sezonu bitirmenin mümkün olabileceğini düşünüyor

Hentbolda 2019-2020 sezonu 20 yaş altı ve 16 yaş altı ligleri dışında tamamlanamadı. Süper Lig ve 18 yaş altı ligleri yarıda kalırken 14 yaş altı ligi henüz başlayamamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle var olan belirsizlik Hentbol Federasyonunu da zora soktu. 2019 – 2020 sezonu hakkında hentbol kulüp temsilcileri de sezonun nasıl tamamlanacağı konusunda emin olamadılar. Bazı kulüpler hentbol sezonunun artık devam edemeyeceği görüşünü savunurken, bazı kulüpler sıkıştırılmış programla sezonu bitirmenin mümkün olabileceğini düşünüyor.

Bazı kulüplerin yabancı oyuncularının ülkemizde olmaması ve ülkemize uçuşlar başladıktan sonra, sporcuların ne zaman gelip, karantina sürecini tamamladıktan sonra ne kadar zaman geçeceğinin kestirilemediğini belirtti. İşte hentbolun bazı kulüplerinin görüşleri şöyle:

Turgut Karamanoğlu – GG: Birer plaket verilsin

“Bu süreç en az bir buçuk ay daha devam eder. Sonrasında her takım en az 15 günlük bir hazırlık dönemi isteyecek.

Yurt dışındaki yabancılar geldiğinde belki de karantinaya alınacak, ya da uçak bulamayacak.Diğer yandan gerek yurt içi, gerek yurt dışı faaliyetleri de yapılamayacağından federasyon bütçeleri de eksik ödenecektir.

Uzatmanın alemi yoktur. Ne şampiyona ne de birinciye kupa verilir. Her kulübe katkılarından dolayı birer plaket verilir, herkes yeni sezona hazırlanır.”

Ahmet Behlül – Yükseliş: Mayıs ayında maçları oynarız

“Nisan sonuna kadar bekleyelim ve Mayıs ayında maçları sıkıştırırız oynarız. Tabi eğer sağlık problemi yoksa. Özellikle alt yapı kulübü olduğumuz için kafamda bazı soru işaretleri var.

Acaba aileler çocuklarını bir ay sonra spor yapmak için bırakacak mı? Bu bir sorundur mesala.

A takımımızda tamamen yerli sporcular var. Sağlık problemi yoksa biz devam edebiliriz diye düşünüyorum.Herkese sağlıklı günler dilerim.”

Tarkan Kayaş – UKÜ: Sezon bitmiştir

“Yaklaşık 25 gündür sporcularımız antrenmansızdır. Salgın 1 ay daha sürerse 1.5 ay eder. Ayrıca bizim yabancı sporcularımızın çoğu şu an ülkelerinde, ailelerinin yanındadırlar.

Bu iş bittiğinde seferler hemen başlar mı? Seferler başlasa bile sporcularımız hemen adamıza girebilirler mi? Karantinada mı kalacaklar? Bular sürece etken konular. En iyi ihtimal 1.5 ay sonra gelseler karantinada tutulsalar 2 ay spordan uzak demektir. Biz en az 1 ay hazırlık dönemi yapmak zorundayız. Aksi taktirde sakatlıkların önüne kimse geçemez.

Performansı anmıyorum bile. İşin özü, her şey umulduğu gibi iyi giderse ligler 1 Temmuz’dan önce başlayamaz. Ligin ortasında olsaydık telafisi olurdu. Ancak özellikle Kadınlar Süper Ligi’nde play off maçlarında kalmıştık. 1 ay hazırlık yapsak da maç temposunu yakalamak mümkün olmayacak.

Bu sezonun açık ara lideri olarak söylüyorum, kanımca sezon bitmiştir. Ayni motivasyonu yakalamak çok zordur. En önemlisi sağlıktır.

Yapılacak genel kurulda alınacak karara saygı duyacağız. Bir karar alınacağı zamanda Avrupa ve Türkiye federasyonlarını örnek alıp adil bir yöntem bulunur diye umut ediyorum.”

Gültekin Gülman – YDÜ: Ligler oynanamaz

“Bu süreçte kimse ne olacağını bilemez. Benim kişisel görüşüm bu virüs olayı en az 2-3 ay daha devam eder ve ligler oynanamaz. Yabancı oyuncular da ülkelerine geri giderler. Ondan sonrasını öngörmek şu an çok zordur.”

Kılıç Ali Kahraman – MGA: Spor düşündüğümüz yok

“Spor düşündüğümüz yoktur. Sadece ailelerimizin sağlığını düşünüyoruz. Ne bulaşalım ne de bulaştıralım prensibi ile evde kendimizi izole ettik. Dışarı çıkmıyoruz.

Bu hastalık tamamen geçmeden hiç bir konuda yorum yapma şansımız yoktur. Hastalığın bittiği gün her şey açık açık konuşulabilir.”

Naciye Erdoğan – Esentepe: Hentbol zaten öldü

“Bu virüs 1 ay sonra oturur. 15 günde öyle gider. Sonra 1 hafta her gün maç oynatarak lig biter.

Hentbol zaten öldü. Bu sebeple belki yeniden yapılabilir. Bütün dünya ne yapacak ise bizde onu yapacağız.”

Özel Pınardan – Serdarlı: Motivasyon kalmadı

“Bu yıl hiç bir takımın motivasyonu kalmadı. Alt ligin oynanmaması taraftarıyım. Üst liglere bir şey diyemem ama, altta çocukların ailelerine bağlı olduklarından dolayı gerek psikolojik, gerekse ekonomik yönden sıkıntılar var.

Ayrıca bu süreç ne zaman normale dönecek belli değil. Bu çocuklar okullarından da geri kaldılar. Mayıs ayında normale dönsek bile, kısa sürede hem okulu, hem de sportif faaliyetleri nasıl sürdüreceğiz? Çok zor olacak.”

Osman Çelebi – DİGEM: Maçlar oynanabilir

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de çok kritik günlerden geçmekte. Şu an ülkemizde bu sürecin ne zaman sonlanacağını kestirmek çok zordur. Sporcularımız evlerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Hentbol adına kayıp olsa da, önceliğimiz ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasıdır.

Hentbolda ligler play-off arifesinde kesildi. Bu süreç aşıldıktan sonra maçlar oynanıp ligler sonuçlanabilir diye düşünmekteyim.”