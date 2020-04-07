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Hentbol camiasında Akdeniz üzüntüsü

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Hentbol camiasında Akdeniz üzüntüsü

Hentbol Federasyonu kurucusu Seyfi Akdeniz hayatını kaybederken, Seyfi Akdeniz’in vefatı, Hentbol Federasyonu camiasını yasa boğdu.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, hayatını kaybeden Seyfi Akdeniz için başsağlığı mesajı yayınladı. Ayhan şu açıklamayı yaptı:

“Federasyonumuzun kurucusu ve aynı zamanda ilk başkanı olan Sayın Seyfi Akdeniz’in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

KKTC’nin 15’inci spor federasyonu olarak 1991 yılında kurulan Hentbol Federasyonu’nun ilk temellerini atan sayın Seyfi Akdeniz’e Allah’tan rahmet dilerken, yaslı ailesine, sevenlerine ve tüm hentbol ailesine de başsağlığı dilerim. Başımız sağolsun.”

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