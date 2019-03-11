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Hentbol Büyükler Ligi heyecanı başlıyor

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Hentbol Federasyonu Yaşama Sporla Bağlan Büyükler Ligi bugün erkekler mücadeleleri ile başlıyor

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Hentbol Büyükler Ligi heyecanı başlıyor
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Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinden organize edilen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligleri’nde sıra büyük erkeklere geldi.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde sezonun ilk maçları bugün oynanacak. GG, MGA, YDÜ, UKÜ, Yükseliş ve DAÜ takımlarının mücadele edeceği Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde sezonun açılışı bugün oynanacak 3 maç ile olacak. Sezonun ilk haftasında CIU Arena’da oynanacak UKÜ-GG maçı BRT Spordan canlı yayınlanacak.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Kadınlar Ligi’nde ise sezonun ilk maçı 16 Mart tarihinde oynanacak.

SEZON ÖNCESİ TURNUVALARINDA MÜCADELELER NEFESKESTİ

Hentbol büyük erkek ve büyük kadınlarda yeni sezonun hayli çekişmesi geçmesi bekleniyor. Lig sezonu öncesi düzenlenen özel turnuvalar ve Süper Kupa maçlarının tamamının nefes kesen mücadelelere sahne olması ligin heyecanını artırdı.

Sezon öncesi düzenlenen Spor Yazarları Derneği ve merhum Derviş Mişon Kupasını erkeklerde Gençlik Gücü (GG) kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları kazanmıştı. Hentbol Süper Kupa karşılaşmalarında ise Erkekler de kupa UKÜ’nün, kadınlarda ise kupa Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ-DİGEM) takımının olmuştu.

Program şöyle:

12 Mart Salı, CIU Arena

Saat 18.30: UKÜ-GG

MGA Spor Salonu

Saat 18.30: MGA-YDÜ

Saat 20.00: DAÜ-Yükseliş

14 Mart Perşembe:

U17 Erkekler Final ilik maçı:

Necati Taşkın İlkokulu S.S.

Saat 20.00: Yükseliş-YDÜ (U17)

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