Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde hafta sonu Gönyeli’de Plaj Hentbol heyecanı yaşanacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu - Yükseliş Hentbol Kulübü 2. Plaj Hentbol Turnuvası hafta sonu yapılacak

“Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu “2019 Hentbol Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek olan Sezonun ikinci Plaj Hentbol Turnuvası ile ilgili basın toplantısı dün saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Sarp ve Ediz Arıkan ile Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük hazır bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü alan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, Kezban Bürüncük Kolozali anısına bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Plaj Hentbol Turnuvası’nın heyecanını yaşamakta olduklarını vurguladı.

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinden Gönyeli Baraj bölgesinde bulunan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü tesislerinde Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılacak plaj hentbol turnuvasının geçen yıl olduğu gibi bu yıl bir şölen havası geçeceğine işaret ederek tüm takımları ve halkı turnuvaya davet etti.

Bürüncük, turnuvaya katkı sağlayan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaoku’ya, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm sponsorlara teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise bu yıl “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile ana sponsor oldukları Hentbol Ligi ile yine Hentbol Federasyonu ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri “Tut Elimi” Projesinin büyük bir başarı ile tamamlandığına işaret ederek, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan Yönetim Kurulu üyeleri projeye katkı sağlayan hocalar ile çocuklarını gönderen tüm ailelere teşekkür etti.

Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün büyük özveri ve fedakarlıklar içerisinde çocukları ve gençleri spora kazandırma, sanata ve kültüre yönetme uğraşı içerisinde olduklarını vurgulayan Hasan Karaokçu, isimleri gibi sürekli yükselişte olan Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük, yönetim kurulu üyelerinin her türlü takdiri hak ettiklerini söyledi.

Karaokçu “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına spor olanağı sağlayan etkinliklere destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Yener Sarp, Kezban Bürüncük Kolozali anısına ikincisi düzenlenecek olan Plaj Hentbol Turnuvası’na katkı koymaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaz aylarında da çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı yaratılmasının önemine işaret eden Sarp, katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ediz Arıkan da yaptığı konuşmada Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün Federasyonun en köklü kulüplerinden biri olduğunu ve çok vefakarlıklarla bugünlere geldiğini söyledi.

Yükseliş’in plaj henbolunu Gönyeli’ye taşımayı başardığını vurgulayan Ediz Arıkan, tüm takımları turnuvaya davet etti.

Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Gamze Bürüncük ise yaptığı konuşmada turnuva hakkında bilgiler verdi.

Turnuvayı anısına düzenledikleri Kezban Bürüncük Kolozali’nin hayata çok bağlı olan, çocukları çok seven biri olarak Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü’nün kuruluşunda önemli görevler aldığını anımsatan Gamze Bürüncük, “O’nun spora olan ilgisi, çocuklara olan sevgisi çerçevesinde çizdiği yoldan bugünlere geldik” dedi.

31 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da başlayacak Turnuvanın ilk gününü akşamın ilk saatlerine kadar süreceğini belirten Gamze Bürüncük, ikinci gün yapılacak final karşılaşmalarının saat 18.00 gibi tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Çocuk gruplarının da gösteri maçlarının yer alacağı turnuva alanında müzik yanında yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını da sözlerine ekledi.