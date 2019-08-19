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GG’den bir teşekkürde Ekspress Dövize

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Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu ZeebChoudhry, “Sezonu 4 kupayla tamamlayan Hentbol takımımıza destek oldukları için teşekkür ederiz.” dedi

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GG’den bir teşekkürde Ekspress Dövize
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Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün geçen sezonu 4 kupa ile tamamlayan Hentbol takımı sponsorları ile mutluluğu paylaşmaya devam ediyor.

Birçok firmanın forma sponsoru olduğunu belirten Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu ZeebChoudhry, “Çok İyi bir hentbol takımı ve yoğun şekilde antrenman yaparak başarılı bir sezonu geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Başarılı bir sezonu gerisinde maddi ve manevi destekte bulunan kıymetli sponsorlarımızdan biri olan Express Döviz direktörü Sayın Ahmet Pehlivanoğlu’na vermiş oldukları destekten ve de gelecek sezonda vereceği destekten ötürü teşekkür ederiz.” dedi.

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