GG, Yükseliş'i rahat geçti

Derviş Mişon Kupası erkekler yarı final ikinci maçında Gençlik Gücü ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi.

Son lig şampiyonu Gençlik Gücü’ne karşı ilk 10 dakikada iyi bir direnç gösteren Yükseliş ilerleyen dakikalarda skor üstünlüğünü kaybetti. İlk devresi 15-10 Gençlik Gücü üstünlüğünde biten maçın normal süresi ise 36-21’lik skorla GG galibiyeti ile tamamlanırken GG, finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Mücadelenin en skorer ismi 9 sayı ile Yükseliş’ten Çağın Yücel olurken GG’nin en skoreri Ahmet Altan 8 sayı ile oynadı.

MAÇ PROGRAMI (CIU Arena):

FİNAL

29 KASIM CUMA

Saat 18.00: YDÜ-Esentepe E.Y.A. (Kadınlar finali)

Saat 19.45: UKÜ-GG (Erkekler finali)