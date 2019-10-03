 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
49 0
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
24 0
 
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
203 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
82 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
62 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
63 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
89 0
banner82

GG kupaya zorlanmadan ulaştı

banner27

Amerika’dan yeni ülkeye dönen Mustafa Akıncı’nın, eşi Merak Akıncı ile birlikte izlediği Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Erkekler finalinde Gençlik Gücü, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesini, 14 sayı farkla 35-21 mağlup etti

GG kupaya zorlanmadan ulaştı
banner267

Hentbolda büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını Amerika’dan yeni ülkeye dönen Mustafa Akıncı ve eşi Merak Akıncı birlikte izledi. Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlarda YDÜ’yü mağlup eden DAÜ’nün, erkeklerde ise UKÜ’yü mağlup eden GG’nin oldu.

Hentbol Federasyonunun bu yıl ilk kez düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları nefes kesti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde son iki sezondur düzenlenen lig klasmanlarında büyükler liginde yeni sezon öncesinde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını çok sayıda hentbol sever takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun yanı sıra, federasyonun davetlisi olarak ülkemize gelen İtalya Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu İtalyan Pierluigi Montauti da izleyenler arasında idi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası erkekler finali Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. İlk devresi 18-8 GG üstünlüğünde biten maçı GG kopardı gibi görünse de maçı bırakmayan UKÜ erkekleri ikinci devrede farkı 4 sayıya kadar düşürmüştü. GG kalecilerinin yıldızlaştığı maçta UKÜ’nün hücumlardan boş dönmesi ve GG erkeklerinin bulduğu sayılar ile skor farkı yine açıldı ve yeşil-beyazlı takım 35-21’lik galibiyete imza attı.

Şampiyon olan GG takımında en skorer oyuncu 9 sayı atan Özden olurken, UKÜ’den en çok sayıya 6 golle Kanı imza attı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.