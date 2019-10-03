GG kupaya zorlanmadan ulaştı

Amerika’dan yeni ülkeye dönen Mustafa Akıncı’nın, eşi Merak Akıncı ile birlikte izlediği Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Erkekler finalinde Gençlik Gücü, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesini, 14 sayı farkla 35-21 mağlup etti

Hentbolda büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını Amerika’dan yeni ülkeye dönen Mustafa Akıncı ve eşi Merak Akıncı birlikte izledi. Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlarda YDÜ’yü mağlup eden DAÜ’nün, erkeklerde ise UKÜ’yü mağlup eden GG’nin oldu.

Hentbol Federasyonunun bu yıl ilk kez düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları nefes kesti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde son iki sezondur düzenlenen lig klasmanlarında büyükler liginde yeni sezon öncesinde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını çok sayıda hentbol sever takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun yanı sıra, federasyonun davetlisi olarak ülkemize gelen İtalya Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu İtalyan Pierluigi Montauti da izleyenler arasında idi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası erkekler finali Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. İlk devresi 18-8 GG üstünlüğünde biten maçı GG kopardı gibi görünse de maçı bırakmayan UKÜ erkekleri ikinci devrede farkı 4 sayıya kadar düşürmüştü. GG kalecilerinin yıldızlaştığı maçta UKÜ’nün hücumlardan boş dönmesi ve GG erkeklerinin bulduğu sayılar ile skor farkı yine açıldı ve yeşil-beyazlı takım 35-21’lik galibiyete imza attı.

Şampiyon olan GG takımında en skorer oyuncu 9 sayı atan Özden olurken, UKÜ’den en çok sayıya 6 golle Kanı imza attı.