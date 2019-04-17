GG kayıpsız

Hentbol Büyükler Liglerinde heyecan devam ederken, Erkekler Liginde Gençlik Gücü, kayıpsız yoluna devam ediyor. Kadınlar Liginde ise lider Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı mağlubiyetle tamamladı

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen Hentbol Büyükler Liglerinde haftanın maçları tamamlandı.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Liginde Gençlik Gücü (GG) takımı 6’da 6 yaparak yoluna devam ediyor. GG’nin ligi ilk sırada bitirmesi neredeyse netleşmiş durumda.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Liginde ise lider Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), galip gelmesi halinde finali garantileyeceği maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’ne mağlup olunca ligde heyecan bir sonraki haftalara kaldı.

Büyük Erkekler Liginde 6’ıncı haftanın ilk maçlarında önceki akşam Yükseliş ile DAÜ takımları 36-36 berabere kalırken, YDÜ takımı MGA karşısında 38-23 galip geldi. Lig lideri GG’nin ise UKÜ karşısında aldığı galibiyet Yükseliş ile puan farkının 5’e çıkmasını sağladı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 16-10 üstün kapatan GG maçı da rahat bir oyunlar 33-24 galip tamamladı ve yoluna kayıpsız devam etti. Mücadelede en skorer oyundu GG’den 11 sayı ile Zeeb oldu.

Girne’de oynanan Kadınlar Ligi maçında ise DAÜ ile UKÜ karşılaştı. DAÜ maça çıkarken galip gelmesi durumunda finale çıkmayı garantileme avantajını elinde bulunduruyordu.

Zevkli ve heyecanlı geçen mücadelenin ilk devresini UKÜ 16-15 önde tamamladı. İkinci devrede de başabaş mücadele devam etti. Ancak UKÜ takımı son bölümde skor üstünlüğünü eline geçirdi ve karşılaşmayı 37-33 önde tamamlayarak rakibine finale yükselme şansı vermedi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 14 sayı ile DAÜ’den Ayşe olurken, UKÜ’nün en skorer oyuncusu 10 sayı atan Petek idi.

Büyük Erkekler Ligi Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.GG 6 6 0 0 200 150 12 50

2.YÜKSELİŞ 6 3 1 2 177 183 7 -6

3.DAÜ 6 2 1 3 194 185 5 9

4.UKÜ 6 2 1 3 159 166 5 -7

5.YDÜ 6 2 0 4 173 172 4 1

6.MGA 6 1 1 4 136 183 3 -47

Kadınlar Ligi Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.DAÜ 4 3 0 1 124 123 6 1

2.UKÜ 3 2 0 1 103 91 4 12

3.YDÜ 3 0 0 3 82 95 0 -13