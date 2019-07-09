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GG hentbolda büyüyor

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Gençlik Gücü Hentbol Şubesine yatırım yapmaya devam ederken, Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu Zeeb Choudhry, “Sadece futbol olmadığı, salon sporlarının da var olduğunu, bu yüzden de Hentbola alt yapısına yatırım yaptıklarını açıkladı

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GG hentbolda büyüyor
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Gençlik Gücü Türk Spor Hentbol Şubesi geçen sezon “Hentbol Büyük Erkekler Liginde” tüm kupaları toplayarak başarılı sezonu geride bıraktı. Bununla birlikte göreve gelen yeni yönetim, eski yönetimin bıraktığı yerden hentbol şubesine yatırım yapmaya devam ediyor.

Hentbol şubesine alt yapıdan yeni oyuncularını yetiştirmek, ülke sporuna destek vermek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını önlemek amacıyla genç erkekleri, U14 ve U16 takımlarına oyuncu alımı yapacaklarını duyurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe günü U14 kategorisi için 2006 – 2009 yılları arası doğun gençler ve U16 için 2004 - 2007 yılları arası doğun gençleri saat 18:00’da Lefkoşa Necati Taşkın İlkokulu Kapalı Spor Salonuna bekliyor.

Kaptanoğlu: Umarım bu proje başarılı olur

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü başkanı Sırdaş Kaptanoğlu “Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak tam spor kulübü kelimesini kulübümüzde yaşatıyoruz.

Bu yapacağımız adımla ilerleyen yıllarda hentbola yıldızlar yetiştireceğimize yönetim olarak inanıyoruz. Yıllardır bu sporun içerisinde olan hocamız Turgut Karamanoğlu ve bu sporun çekirdeğinden yetişen ayrıca Hentbol Takım sorumlumuz Zeeb Choudhry’e güvenimiz tamdır. Umarım bu proje başarılı olur ve ileride abileri gibi başarılı birer sporcu olurlar.

Sadece hentbol değil Girne’de Gençlik Gücü Basketbol Akademisi küçük ve gençlerde başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Umarım bu durum diğer spor kulüplerine örnek olur ve ülkede salon sporlarına destek olurlar.” 

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