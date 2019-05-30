GG de finalde

Hentbol Büyük Erkekler Ligi play-off maçında GG finale yükselirken, UKÜ’nün rakibi oldu. Kadınlar Süper Ligi’nde ise finalin ikinci maçı bugün oynanacak. YDÜ bugün UKÜ’yü mağlup ederse sezonun şampiyonu olacak

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon bu akşam belli olabilir.

Kadınlar Süper Ligi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki final serisinde ikinci karşılaşma bugün yapılacak. Geçtiğimiz gün oynanan final ilk maçında YDÜ rakibini 32-23 mağlup etmişti ve seride 1-0 öne geçmişti.

Kazanılmış 2 maç esasına göre oynanan final serisinde YDÜ bugün UKÜ’yü mağlup ederse sezonun şampiyonu olacak. Maçı UKÜ kazanması durumunda ise seride durum 1-1 olacak ve şampiyonun kim olacağı oynanacak üçüncü ve son maça kalacak.

GG ERKEKLERİ FİNALİST OLDU

Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde ise UKÜ’nün finaldeki rakibi belli oldu. Play-off maçlarında Yükseliş’i mağlup eden UKÜ adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. UKÜ’nün finaldeki rakibi DAÜ-GG maçının galibi olacaktı. Play-off maçlarına gelene kadar hiç mağlup olmayan Gençlik Gücü (GG) final serisine 1-0 önde başlamıştı. Ancak play-offta Mağusa’da DAÜ’ye mağlup olunca seri 1-1’e geldi.

Play-off ikinci maçında önceki akşam CIU Arena’da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde GG ilk yarıyı 18-17 önde tamamladı. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan GG, rakibini 37-30 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu DAÜ’den 14 sayı ile Samet olurken, finale yükselen GG’nin en skorer oyuncusu ise 10 sayı atan Özden oldu.

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN (31 MAYIS CUMA)

Kadınlar Süper Lig final ikinci maçı

CIU Arena

Saat 19.00: UKÜ-YDÜ (0-1)

3 HAZİRAN PAZARTESİ

Erkekler final ilk maçı

CIU Arena

Saat 19.00: UKÜ-GG