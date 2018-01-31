Gençlik Gücü ve DAÜ yarı finalde

KTSYD Hentbol Kupası erkeklerde ilk karşılaşmalar dün akşam oynandı

KKTC Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) birlikte organize ettikleri KTSYD Hentbol Kupası’nda ikinci karşılaşmalar dün akşam oynandı. İlk gün karşılaşmaları sonunda büyük kadınlarda Esentepe ile YDÜ yarı finale yükselirken dün gece oynanan büyük erkekler karşılaşmaları sonunda Gençlik Gücü ve DAÜ de yarı finale adlarını yazdıran takımlar oldular.

UKÜ Arena’da gecenin ilk maçı Gençlik Gücü ile Yükseliş arasında oynandı. Karşılaşmada rakibine oranla daha üstün olan taraf Gençlik Gücü’ydü ve ilk yarısını da 23-10 önde tamamlayan Gençlik Gücü karşılaşmadan 37-28’lik galibiyetle ayrılarak yarı finalde MGA’nın rakibi oldu.

Gecenin ikinci maçında ise DAÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin izlendiği karşılaşmada gülen taraf DAÜ oldu. İlk yarısı 14-13 DAÜ’nün üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın son 6 dakikasına 24-24 eşitlikle girdiler. Bu dakikadan sonra daha az yapan DAÜ, UKÜ’yü 29-26 mağlup etmeyi başardı adını yarı finale YDÜ’nün rakibi olarak yazdırdı.

KTSYD Hentbol Kupası’na bu akşam oynanacak yarı final büyük kadınlar maçları ile devam edilecek. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

18.00 UKÜ-Esentepe

19.30 DİGEM-YDÜ

