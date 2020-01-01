Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Ligleri kadınlarda şampiyonunu beklerken, erkeklerde finalist olma mücadelesi yaşanıyor

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20 yaş altı liglerinde sona geliniyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle gerçekleşen hentbol liglerinde gençler final mücadelesi veriyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi’nde şampiyon 4 Ocak’ta oynanacak son maç ile belli olurken, U20 erkeklerde ise play-off son maçları 2 Ocak’ta oynanacak ve finale kalanlar belirlenecek.

2020’NİN İLK MAÇLARI U20 ERKEKLERDE

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde plaj-off ikinci maçları 2 Ocak Perşembe günü oynanacak. Ayni zamanda hentbolda 2020 yılının ilk maçları olacak Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde play-off ikinci maçları saat 19.00’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu ve CIU Arena’da başlayacak.

Play-off serisi ilk maçlarında YDÜ, Mağusa’da MGA takımını 36-32 mağlup etmişti. UKÜ U20 erkekleri ise Esentepe Belediyesi U20 takımı 32-29 ile geçerek seride 1-0 öne geçmişti.

KADINLARDA ESENTEPE ÖNDE

Bu yıl 2 maç üzerinden oynanacak final serilerinde ilk şampiyon Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi’nde olacak. Lig klasmanını yenilgisiz lider tamamlayan ve play-off maçlarında da mağlup olmayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) U20 kızları final serisi ilk maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımı karşısında mağlup olmuştu. Rakibine 1 sayı farkla 37-36’lık skorla mağlup olan UKÜ U20 kızları, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı final serisi ikinci maçında 2 sayı farkla galip gelmesi durumunda şampiyon olacak. Esentepe Efsane kızları galip gelmesi veya maçın berabere bitmesi durumunda ise şampiyonluğu ilan edecek.

YENİ STATÜ İLE İLK FİNAL

Hentbolda bu yıl yeni uygulamaya başlayan lig statüleri ile ilk final U20 Kadınlarda olacak. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında oynanacak U20 kadınlar final ilk maçını 37-36 kazanan Esentepe olmuştu. İkinci maçı ayni skorla 37-36 UKÜ kazanması halinde ise, şampiyon direk 7 metre atışları atılarak belirlenecek.

Maçın UKÜ leyhine 1 sayı farkla galip tamamlanması durumunda final serisinde durum 1-1 olacak. Bu durumda da statü gereği deplasmanda çok gol atan takım şampiyon olacak.0