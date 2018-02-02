Finalin adı UKÜ -YDÜ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası’nda kadınlarda finalistler çekişmeli ve oldukça heyecanlı geçen maçlar sonunda UKÜ ve YDÜ oldu

“Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol” sloganı ile ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası’nda kadınlarda finalistler dün akşam oynanan karşılaşmalar sonunda belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk yarı final karşılaşmasında UKÜ ile Esentepe kadın takımları karşı karşıya geldiler. Oldukça heyecanlı bir mücadelenin izlendiği maçın ilk yarısı Esentepe’nin 15-14 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda da süren çekişme sonucu maçın normal süresi 26-26 bitti. İki kez uzatmaya giden ve eşitliğin bozulmadığı maçı 7 metre atışları sonunda 40-39 kazanan UKÜ ilk finalist oldu.

Gecenin ikinci yarı final karşılaşması ise DİGEM ile YDÜ kadın takımlarını karşı karşıya getirdi. Maça fırtına gibi başlayan YDÜ ilk yarıyı 17-11 önde tamamladı. İkinci yarıda DİGEM’in farkı kapatma çabaları sonuç vermeyince YDÜ karşılaşmayı 33-23 kazanarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.

KTSYD Hentbol Kupası’na bu akşam ara verilirken yarın akşam oynanacak yarı final karşılaşmaları ile erkek finalistler de belirlenecek ve 5 Şubat Pazartesi akşamı kupalar sahiplerini bulacak.

KTSYD Hentbol Kupası’nda kalan maçların programı şöyle:

3 Şubat Cumartesi, CIU Arena’da

17.00 YDÜ-DAÜ (Erkekler yarı final maçı)

18.30 MGA-G.Gücü (Erkekler yarı final maçı)

5 Şubat Pazartesi, Atatürk Spor Salonu’nda

18.00 Erkekler final maçı

19.30 Kadınlar final maçı