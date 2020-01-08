Final serisi, olumsuz hava kurbanı

Hentbol U20 Erkekler Liginde dün akşam oynanacağı duyurulan final serisi ilk maçı yolların yağmur nedeniyle trafiğe kapanmasından dolayı ertelendi.

UKÜ ile YDÜ arasında CIU ARENA’da oynanacak Hentbol U20 Erkekler Final serisi ilk maçı ayni yerde ve ayni saatte (18.30) yarına ertelendi.