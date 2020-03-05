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Esentepe’den lidere darbe

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Esentepe’den lidere darbe

Hentbol Kadınlar Süper Liginde Play-off maçları öncesindeklasmanın son maçı oynanırken,lider UKÜ, Girne’de Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’na konuk oldu. Esentepe Efsane kadınları karşılaşmayı 33-26 kazanırken, lider UKÜ’ye ligdeki üçüncü mağlubiyeti yaşattı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 9 sayı ile UKÜ’den Aysel Şimşek olurken, maçı kazanan Esentepe Efsane’nin en çok sayı ile oynayan oyuncusu 8’er sayı ile Meriem ve Javaher oldu.

UKÜ ligi lider bitirirken, Esentepe Efsane Kadınları ikinci, YDÜ üçüncü, DAÜ dördüncü oldu. Kadınlar Playoff birinci maçları 12-13 Mart’ta oynanacak. Program şöyle: 12 Mart RA25 18.30: YDÜ-UKÜ / 13 Mart LMPSS Saat 18.30: DAÜ-Esentepe

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