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Esentepe’de plaj hentbolu heyecanı

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Hentbolda sezonun üçüncü plaj hentbolu turnuvası Esentepe’de yapılıyor. Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası bugün tamamlanacak

Esentepe’de plaj hentbolu heyecanı
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen sezonun üçüncü plaj hentbolu turnuvası Esentepe’de yapılıyor. Dün başlayan Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası bugün tamamlanacak.

Büyük erkek, genç erkek, genç kızlar ve kadınlar kategorilerinde gerçekleşen turnuvanın ilk gününde 20 maç oynandı. Bugün oynanacak 8 maçın ardından play-off ve final maçları ile devam edecek Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası’nda 19 takım mücadele ediyor.

Bugün sabah 10.00’da başlayacak olan son klasman maçları öğlene kadar sürecek ve öğlen arasından sonra play-offlara geçilecek. Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası’nda finallerin saat 17.0’da başlaması planlanıyor.

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