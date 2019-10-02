Esentepe ve YDÜ kazandı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde önceki gün Girne’de oynanan maçlar nefes keserken gecenin galipleri Esentepe ve YDÜ oldu

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20 yaş altı liglerinde haftanın açılış maçları Girne’de oynandı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen ve “Yaşama Sporla Bağlan” ismiyle farkındalık yaratmak amacıyla devam edecek hentbol liglerinde heyecan U20’lerle başlamıştı. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlarda haftanın ilk maçında Şahlanspor ile YDÜ karşı karşıya gelirken, maçın galibi 1 sayı farklı YDÜ kızları oldu. U20 Erkekler Ligi’nde ise Esentepe Belediyesi ve YDÜ karşılaştı bu mücadeleyi de 2 sayı farkla Esentepe erkekleri kazandı. İki mücadelenin de dolu tribünler önünde oynanması hentbolcuların motivasyonlarını artırdı maçlara heyecan kattı.

Şahlanspor-YDÜ 25-26

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligine oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Şahlanspor Girne’de konuk ettiği YDÜ karşısında ilk devreyi 13-12 önde kapatmasına rağmen maçı kazanamadı. YDÜ kızları maçı son ana kadar bırakmayarak 26-25’lik skor üstünlüğü ile rakibini mağlup ederken, ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetine imza attı.

Mücadelede Şahlanspor’dan Yaren 8 sayı ile oynarken maçın en skorer oyuncusu YDÜ’den 12 sayı atan Büşra oldu.

Esentepe Belediyesi S.S.-YDÜ: 35-33

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Liginin iki iddialı takımın Girne’deki karşılaşması nefes kesti. Ertuğrul Apakan Spor Salonunu neredeyse dolduran hentbolseverler son ana kadar heyecanlı maç izledi. İlk devresi 16-14 Esentepe üstünlüğünde biten maçı Esentepe gençleri 35-33 kazandı ve ikinci maçında ikinci galibiyetine imza attı. YDÜ erkekleri ise üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Bu zevkli mücadelede Esentepe’den Şükrü ve YDÜ’den Berkem 11’er sayı ile oynarlarken maçın en skorer oyuncuları oldular.