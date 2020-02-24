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Esentepe ve UKÜ, galibiyetle başladı

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Liginde dördüncü devre başlarken, Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,rakiplerini mağlup ettiler

Esentepe ve UKÜ, galibiyetle başladı

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kadınlar Süper Ligi’nde dördüncü devre maçları başladı.

Lig klasmanının son devresinde oynanan ilk maçlarda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar.Mağusa’da Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımını konuk eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 4 sayı farkla rakibine boyun eğdi. Esentepe kadınlarının 33-29’luk üstünlüğü ile biten maçın ardından DAÜ 5 puanda kalırken, Esentepe puanını 8’e yükseltti.

Yakın Doğu RA 25 Salonu’nda oynanan ligin bir başka maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadınları Uluslararası Kıbrıs Üniversitesini konuk etti. UKÜ’nün üstünlüğünde biten maçta ev sahibi YDÜ sahadan 40-31’lik mağlubiyetle ayrılırken, lider UKÜ puanını 18’e yükseltti. YDÜ kadınları ikinci sırada 9 puanda kalırken, Esentepe ile puan farkı 1e indi.

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         Av.

1.Ü.K.Ü.         10        9          0          1          351      257      18        94

2.Y.D.Ü.         10        4          1          5          299      309      9          -10

3.ESENTEPE             10        4          0          6          289      295      8          -6

4.D.A.Ü.         10        2          1          7          269      347      5          -78

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Etiketler; #Hentbol #Esentepe
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