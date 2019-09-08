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Esentepe Plajında, hentbol coşkusu

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Hentbolda sezonun üçüncü ve son plaj turnuvası Esentepe Belediye Plajında gerçekleştirilirken, iki gün boyunca plajda hentbol coşkusu yaşandı

Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
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Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası iki gün boyunca Esentepe’de yer aldı ve hentbolcular zevkli çekişmeli heyecanlı karşılaşmalar yaptı.

Büyükler ve gençler kategorisinde gerçekleşen Esentepe Belediyesi Plaj Hentbolu Turnuvası sezonun son plaj turnuvası oldu ve dün öğleden sonra oynanan final maçları ile şampiyonlar belli oldu.

Hentbolda plaj sezonunun üçüncü turnuvasında genç erkeklerde Esentepe, genç kızlarda UKÜ, büyük erkeklerde Gençlik Gücü ve kadınlarda Esentepe-A şampiyon olan takımlar oldu.

Maçlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödülleri Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve diğer yöneticileri takdim etti.

Final maçlarındaki sonuçlar şöyle:

Genç kızlar final

Örensel Cyprus Steam-UKÜ: 1-2

Genç erkekler final

Esentepe-Yükseliş: 2-0

Kadınlar finali

Global Kids-Esentepe A: 0-2

Büyük erkekler finali:

GG-Handbulls: 2-1

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