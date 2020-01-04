Esentepe'nin efsane şampiyonları

Hentbol U20 Kadınlar Ligi final serisi tamamlanırken şampiyon Esentepe Efsane Yetenek Avcıları oldu. Finalin en skorer oyuncusu Esentepe’den Mariem Arjoun oldu

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Hentbol 20 Yaş Altı Kadınlar Liginde şampiyon Esentepe Efsane Yetenek Avcıları oldu.

Bu yıl yenilenen statüye göre 2 maç üzerinden oynanan final serisinde Esentepe U20 takımı 2-0’lık üstünlükle mutlu sona ulaştı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımı arasındaki final serisi ikinci maçı CIU Arena’da oynandı.

İlk maçı 37-36 kazanan Esentepe’nin avantajlı şekilde çıktığı final ikinci maçın ilk devresi 18-16 UKÜ üstünlüğünde tamamlandı. İlk maçı 1 sayı farkla kaybeden UKÜ ilk devredeki 2 sayılık üstünlüğünü maç sonuna taşıyabilse şampiyonluğun göğüsleyecekti ancak Esentepe Efsane kızları buna izin vermeyerek maçı 34-30 kazanıp şampiyonluğunu ilan etti.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi final ikinci maçının son 3 dakikasına kadar başabaş mücadele sergileyen iki takımdan Esentepe Efsane Yetenek Avcılar son dakikalarda başarılı savunma ve etkili hücumu ile maçı koparıp lig şampiyonluğuna ulaştı. Finalin en skorer oyuncusu Esentepe Efsane’den 14 sayı atan Mariem Arjoun olurken, lig ikincisi UKÜ U20 kadınlarından Sonuç Koç 10 sayı ile takımının en skorer ismi idi.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.