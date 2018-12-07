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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Esentepe Belediyesi SSD’ye ceza geldi

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Esentepe Belediyesi SSD’ye ceza geldi
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Bahadır Ayhan başkanlığındaki Hentbol Federasyonu, Esentepe Belediyesi SSD -Yükseliş maçı olayları hakkında aldığı kararları açıkladı.
Esentepe Belediyesi SSD’ye çeşitli cezalar veren Hentbol Federasyonu yönetim kurulunun aldığı kararlar şöyle:
“4 Aralık 2018 tarihinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Esentepe Bld.SSK-Yükseliş maçının 26.20-26:54’üncü dakikalarında yaşanan olaylar neticesinde hakemler maçı tatil etme kararı almıştır.

Yönetim kurulumuz 06 Aralık 2018 yapmış olduğu toplantıda maçta yaşanan olayları (maç görüntüsü, hakem ve gözlemci raporlarını) incelemiş ve aşağıdaki karara varmıştır;
Ceza yönetmeliğinin 8 maddesine dayanarak;
1- Esentepe Belediyesi S.S.D  12-0 hükmen mağlup edilmesine,

2- Esentepe Belediyesi S.S.D  Ev sahibi olduğu sahanın 6 resmi maç kapatılmasına,

3- Esentepe Belediyesi S.S.D  ceza kuruluna sevkine,

4- Esentepe Belediyesi S.S.D  sporcuları Kürşat Çil ile Doğukan Karal’n idari tedbirli olarak ceza kuruluna sevkine, karar verildi.”

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