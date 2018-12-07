Esentepe Belediyesi SSD’ye ceza geldi

Bahadır Ayhan başkanlığındaki Hentbol Federasyonu, Esentepe Belediyesi SSD -Yükseliş maçı olayları hakkında aldığı kararları açıkladı.
Esentepe Belediyesi SSD’ye çeşitli cezalar veren Hentbol Federasyonu yönetim kurulunun aldığı kararlar şöyle:
“4 Aralık 2018 tarihinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Esentepe Bld.SSK-Yükseliş maçının 26.20-26:54’üncü dakikalarında yaşanan olaylar neticesinde hakemler maçı tatil etme kararı almıştır.
Yönetim kurulumuz 06 Aralık 2018 yapmış olduğu toplantıda maçta yaşanan olayları (maç görüntüsü, hakem ve gözlemci raporlarını) incelemiş ve aşağıdaki karara varmıştır;
Ceza yönetmeliğinin 8 maddesine dayanarak;
1- Esentepe Belediyesi S.S.D 12-0 hükmen mağlup edilmesine,
2- Esentepe Belediyesi S.S.D Ev sahibi olduğu sahanın 6 resmi maç kapatılmasına,
3- Esentepe Belediyesi S.S.D ceza kuruluna sevkine,
4- Esentepe Belediyesi S.S.D sporcuları Kürşat Çil ile Doğukan Karal’n idari tedbirli olarak ceza kuruluna sevkine, karar verildi.”