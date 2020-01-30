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Erkeklerde zirve GG’nin

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Süper Ligi’nde üçüncü devre başlarken, erkeklerde MGA’yı mağlup eden Gençlik Gücü zirvede yer alıyor

Erkeklerde zirve GG’nin

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Şendilli, Erdoğan Aşık

GG: A.Altan, Suat, Özden, Doğay, Zeeb, İbrahim, Cafer, Bahir, Görkem, Şemsi, Sezer, Samet, Kağan, Ahmet Kadir.

MGA: Ömer, İbrahim, Ataer Hakkı, Erdi, Hakan, Hüseyin, Ömer, Cemal, Berat, Bayram, Deniz.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Lig lideri Gençlik Gücü üçüncü devre açılış maçında MGA’yı konuk etti. İlk devreyi 20-8 önde tamamlayan GG maçtaki oyun ve skor üstünlüğünü sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleyi 44-22 galip tamamladı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu MGA’dan 12 sayı atan Ömer Oklu olurken, GG’nin en çok sayı atan oyuncusu 10 sayı ile Doğay oldu.

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.G.G.             9          9          0          0          335      225      18        110

2.Y.D.Ü.         8          5          0          3          250      223      10        27

3.U.K.Ü.         8          4          0          4          223      220      8          3

4.M.G.A.        9          2          0          7          237      320      4          -83

5.YÜKSELİŞ 8          1          0          7          188      245      2          -57

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