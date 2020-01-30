Erkeklerde zirve GG’nin

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Süper Ligi’nde üçüncü devre başlarken, erkeklerde MGA’yı mağlup eden Gençlik Gücü zirvede yer alıyor

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Şendilli, Erdoğan Aşık

GG: A.Altan, Suat, Özden, Doğay, Zeeb, İbrahim, Cafer, Bahir, Görkem, Şemsi, Sezer, Samet, Kağan, Ahmet Kadir.

MGA: Ömer, İbrahim, Ataer Hakkı, Erdi, Hakan, Hüseyin, Ömer, Cemal, Berat, Bayram, Deniz.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Lig lideri Gençlik Gücü üçüncü devre açılış maçında MGA’yı konuk etti. İlk devreyi 20-8 önde tamamlayan GG maçtaki oyun ve skor üstünlüğünü sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleyi 44-22 galip tamamladı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu MGA’dan 12 sayı atan Ömer Oklu olurken, GG’nin en çok sayı atan oyuncusu 10 sayı ile Doğay oldu.

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.G.G. 9 9 0 0 335 225 18 110

2.Y.D.Ü. 8 5 0 3 250 223 10 27

3.U.K.Ü. 8 4 0 4 223 220 8 3

4.M.G.A. 9 2 0 7 237 320 4 -83

5.YÜKSELİŞ 8 1 0 7 188 245 2 -57