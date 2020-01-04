Erkeklerde şampiyon YDÜ

Hentbol liglerinde U16 kategorisinde erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu. Finalin en skorer oyuncusu Kaan Oytun oldu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen ve Yaşama Sporla Bağlan ismi ile gerçekleşen hentbol liglerinde U16 kategorisinde erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Erkekler Ligi’nde şampiyonu belli edecek mücadelede yine YDÜ-UKÜ rekabeti izlendi. Son saniyeye kadar heyecan ve çekişmenin yaşandığı final nefes kesti. İlk devresi 12-12 biten maçta son saniye sayıyı bulan Yakın Doğu erkekleri 24-23’lük skorla maçı kazandı ve şampiyon oldu. Finalin en skorer oyuncusu YDÜ’den 10 sayı atan Kaan Oytun, UKÜ’den ise 7 sayı ile oynayan Hasan Şanverdi oldu.

U16 erkekler üçüncülüğü maçında Yükseliş ile MGA erkekleri arasındaki karşılaşmada MGA takımı ilk devreyi 10-8 önde tamamladı. İkinci devrede skor üstünlüğünü kurmayı başaran MGA 26-16’lık skorla ligi üçüncü bitirdi.