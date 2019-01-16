Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG

KTSYD Hentbol Kupasında erkeklerde finalistler dün akşam oynanan maçlarda belirlendi. Kupada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü finale yükseldi

KKTC Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nde erkeklerde finalistler dün akşam oynanan maçlar sonunda belli oldu. Kupada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü finale yükseldi.

İki maç arasında başkan Bahadır Ayhan, Türkiye Hentbol Federasyonu MHK üyesi Çetin Özen’e bir plaket takdim etti

İLK FİNALİST UKÜ’NÜN

UKÜ Arena’da Telsim’in katkılarıyla oynanan KTSYD Hentbol Kupası’nda erkeklerde ilk maçta UKÜ ile ile DAÜ Karşı karşıya geldi.

Finale çıkma mücadelesinde büyük çekişme içinde geçen maçın ilk yarısında UKÜ 4 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk devre 14-14 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan UKÜ maçtan da 29-26 galip gelerek finale yükselen ilk takım oldu.

İKİNCİ FİNALİST GENÇLİK GÜCÜ

İkinci maçta ise Yükseliş ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

İlk yarısı Gençlik Gücü’nün 17-11 üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da Gençlik Gücü’ün üstünlüğünde tamamladı ve Gençlik Gücü maçtan 29- 24 galip ayrılarak finale yükselen ikinci takım oldu.

FİNAL MAÇLARI YARIN AKŞAM

KTSYD Hentbol Kupası’nda final karşılaşmaları yarın akşam UKÜ Arena’da oynanacak. Final maçı sonrasında şampiyon ve ikinci olacak takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verilecek.

18 Ocak Cuma

KTSYD Kupası Büyük Kadın final:

Saat 18.00: UKÜ – YDÜ

KTSYD Kupası Büyük Erkek final:

Saat 19.45: UKÜ –Gençlik Gücü