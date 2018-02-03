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Erkeklerde finalin adı DAÜ-G.Gücü

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KTSYD Hentbol Kupası’nda son finalistler dün gece oynanan erkekler yarı final karşılaşmaları ile belli oldu. Rakiplerini yenen DAÜ ve Gençlik Gücü finalde birbirinin rakibi oldu

Erkeklerde finalin adı DAÜ-G.Gücü
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“Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol” sloganı ile ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası’nda erkeklerin finalistleri de belirlendi. Dün akşam oynanan karşılaşmalar sonunda DAÜ ve Gençlik Gücü finale yükseldiler.

UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk erkekler yarı finalinde DAÜ ile YDÜ karşı karşıya geldiler. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen DAÜ ilk yarısını 20-11 önde tamamladığı karşılaşmayı 37-29 kazanarak adını finale yazdıran takım oldu.

Gecenin ikinci yarı final karşılaşması ise Gençlik Gücü ile MGA arasında oynandı. Gençlik Gücü yedek kadroyla mücadele ettiği maçta zayıf rakibi MGA karşısında ilk yarıyı 24-7, maçı da 44-12 kazanarak finalde DAÜ’nün rakibi oldı.

KTSYD Hentbol Kupası’nda bu final karşılaşmaları yarın akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

KTSYD Hentbol Kupası’nda Final Programı:

5 Şubat Pazartesi, Atatürk Spor Salonu’nda

18.00 DAÜ-Gençlik Gücü (Erkekler finali)

19.30 UKÜ-YDÜ (Kadınlar finali)

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