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Erdoğan: U 18 Milli Takım antrenörü değişmeli

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Esentepe Salon Sporları ve Efsane Yetenek Avcıları Derneği başkanı Cemal Erdoğan, Hentbol Federasyonunun atadığı U 18 Milli Takım antrenörünün bu yaş grubu çocuklarına tekme tokat saldırıda bulunduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini açıkladı

Erdoğan: U 18 Milli Takım antrenörü değişmeli
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Hentbol Federasyonu U18 Erkekler ve Kadınlar Milli Takımlarının antrenörlerini açıklarken, açıklanan isimlere Esentepe'den tepki gelmişti.

Tarkan Kayas, Milli Takımlar Sorumlusu olurken, U18 Erkekler Milli Takım A Antrenörü, Ömer Bozkurt, U18 Erkekler Milli Takım B Antrenörü Ahmet Behlül, U18 Kadınlar Milli Takım A Antrenörü Salih Tümay ve U18 Erkekler Milli Takım B Antrenörü Osman Çelebi olarak açıklanmıştı.

Esentepe Salon Sporları ve Efsane Yetenek Avcıları Derneği başkanı Cemal Erdoğan ise açıklanan isimlere tepki gösterirken, şu açıklamayı yaptı:

"Hentbol Federasyonunun atamış olduğu U 18 Milli Takım teknik patronunun fotoğraflarda da görüldüğü üzere bir karşılaşmada bu yaş grubu çocuklarımıza tekme tokat saldırıda bulunmuştur.

Böylesi bir kişinin milli takım antrenörlüğü yapması hem çocuklarımıza kötü davranışı hem de milli takım seviyesi antrenörü profiline uymayan bir tavır sergileyen bu kişinin verilen görevi geri iade etmesi veya bu göreve başka bir antrenör atanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu mevkide bir kişinin çocuklarımıza iyi örnek olacak profili olmalıdır diye düşünüyor ve Hentbol federasyonunu bu konuya ciddiyetle eğilmeye davet ediyorum."

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