Dr. Fazıl Küçük Stadı zemini yenileniyor

Ülkemizin en iyi zeminli stadlarından olan Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadının zemini tamamıyle yenileniyor.

Spor Dairesi Mağusa şube amirliği çalışanları dün Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadının zeminde sıyırma ile birlikte delme işlemi yaparak toprağın havalandırılmasını sağladı. Daha sonra ise zemin üzerine kumlama yapılarak çim ekimi gerçekleştirildi.

Spor Dairesi Mağusa şube amiri Kemal Mahirel yaklaşık 1 ay sonra zeminin eskisinden daha iyi bir zemine sahip olacağını açıkladı.

Dr. Fazıl Küçük Stadını, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü kullanıyor.