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DAÜ zorlandı ama kazandı

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Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi karşısında ilk devreyi geride tamamlamasına rağmen, maçı kazanarak kupayı kazandı

DAÜ zorlandı ama kazandı
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Hentbolda bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası büyüklerde sahiplerini bulurken kupayı kadınlarda DAÜ kazandı.

NEV Çocuk Fitness öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı Kupasında gösteri yaparak büyük alkış aldığı gecede maçlar sonunda düzenlenen törende hakem ve takımlara kupa, madalya ve plaketleri takdim edildi.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlar müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-15 YDÜ üstünlüğünde biten maçta, DAÜ kızları son 10 dakikada üstünlüğü eline geçirmeyi başardı ve maç sonuna kadar bunu koruyarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu DAÜ’den 12 sayı ile oynayan Ayşe olurken YDÜ’nün en skoreri 9 sayı atan Aysu idi.

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