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Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın

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Hentbol Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın şampiyonluğu ile sona ererken, Türkiye ikinci, KKTC üçüncü, Kosova dördüncü oldu

Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
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Hentbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın şampiyonluğu ile sona erdi.

18 yaş altı milli takımlar düzeyinde gerçekleşen turnuvada son gün maçları YDÜ RA 25 Salonunda oynandı. Cumhuriyet Kupası son günün ilk maçında KKTC ile Kosova U18 takımları karşılaştı. İlk devresi 16-13 U18 milli takımımızın üstünlüğünde tamamlanan maçı, 28-27 kazanarak turnuvayı üçüncü bitirdi. Turnuvanın son maçında Türkiye U18 millileri ile Özbekistan U18 millileri nefes kestiler. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi 18-16 Özbekistan üstünlüğünde bitti. Son dakikada skora beraberliği getiren Türkiye U18 millileri son saniyede tek atış avantajından sayı bulamayınca karşılaşma 30-30 sona erdi.

Türkiye ile eşit puanda turnuvayı bitiren Özbekistan U18’leri 1 gol averajıyla şampiyonluğa ulaştı. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve konuk takım yöneticileri verdi.

Etiketler; #özbekistan #türkiye #Hentbol
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