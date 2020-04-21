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Ayhan: Spor Bakanlığı kurulmalı

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Bahadır Ayhan, ülkede Spor Bakanlığının yeniden kurulması gerektiğini açıklarken, “Sporun ciddi bir uğraşı olduğu göz önünde bulundurularak yönetimin de bakanlık düzeyinde olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı

Ayhan: Spor Bakanlığı kurulmalı

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, ülkede Spor Bakanlığının yeniden kurulması gerektiğini açıkladı.

Bahadır Ayhan’ın sosyal medyada yaptığı açıklamalar şöyle:

“Korona virüs salgını sonrasında ülkelerde bir çok şeyin eskisi gibi olmayacağı bir gerçektir. Başta ekonominin, sağlığın, eğitimin ve bizi ilgilendiren sporda da birçok düzenlenme gerekecektir.

Sporun yönetiminde federasyonlarda da herşey değişmek zorundadır. Sporun ciddi bir uğraşı olduğu göz önünde bulundurularak yönetimin de bakanlık düzeyinde olması düşüncesindeyim. Kısacası Spor Bakanlığı tekrardan gündeme gelmelidir.”

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