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Ayhan, kulüpleri dinleyecek

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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, kulüpleri duran hentbol liglerinin geleceği konusunda görüş almak için bu akşam toplantıya çağırdı

Ayhan, kulüpleri dinleyecek

 

KKTC Hentbol Federasyonu koronavirüs nedeniyle duran hentbol liglerinin geleceği konusunda görüş almak için bugün toplantı gerçekleştirecek.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, üye kulüpleri bu akşam saat 18.00’da Göçmenköy’deki KTSYD merkezinde toplantıya çağırdı. Başkan Ayhan yaptığı yazılı çağrıda hentbol ligleri ile ilgili kulüplerin düşüncelerini almak, federasyonun düşüncelerini açıklamak için toplantının planlandığını belirtti.

Ayhan’ın yazılı çağrısı şu şekilde oldu:

“Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı sayın Kemal Deniz Dana ile yapmış olduğumuz toplantıda, salonların açılması ve KKTC Hentbol liglerinin planlanması hususunda görüş alış verişinde bulunduk.

Görüşme neticesinde spor salonlarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar açılabileceği tarafımıza bildirildi. Bu nedenle KKTC Hentbol Ligleriyle ilgili düşüncelerinizi almak ve federasyonumuzun düşüncelerini size aktarmak ve birliktelikle ortak karara bağlamak üzere sizleri, bu akşam saat 18:00’da Spor Yazarları Derneğinde yapacağımız toplantıya davet ediyoruz.

Toplantı esnasında COVİT-19 sürecinde olduğumuzu, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini hatırlatır, bilgilerinize sunarız.

Bu akşam yapılacak toplantı genel kurul toplantısı olmayacağı için kulüplerin vereceği görüş sonrası nihai kararı hentbol Federasyonu yönetim kurulu daha sonra açıklayacak.”

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