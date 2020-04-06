Ayhan: Eylül’den önce zor

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, Mayıs’ta liglerin başlayabileceğini düşünmediğini, Yaz aylarında ise hava sıcaklığının artacak olmasından dolayı, Hentbol Liglerinin Eylül’den önce oynanmasının zor olacağını, açıkladı

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve ülke sporunun da durması sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Liglerin şu aşamada başlama ihtimalinin zor olduğunu belirten Bahadır Ayhan’ın açıklamaları şöyle:

“Hentbol Federasyonu olarak şu için düşüncemiz sadece sağlıktır. Liglerin durumunu, devam edip – etmeyeceğini, başlarsa ne zaman başlayacağını kulüplerimizle birlikte kararlaştıracağız.

Perşembe akşamı kulüplerimizle telekonferans yolu ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede kulüplerimizin görüşlerini alacağız.

Hentbol Federasyonu başkanı olarak ben, bu tehlike kısa süre içerisinde geçse de Mayıs ayıiçerisinde liglerin başlayabileceğini düşünmüyorum. Mayıs ayından sonra ise Yaz aylarında hava sıcaklığı artacağı için maçların oynanması zor olur. Bu nedenle de Hentbol Liglerinin Eylül’den önce oynanması zor olacak.

Hentbolda yabancı oyuncu konusunda da belirsizlik vardır. Tüm kulüplerimizde yabancı olmasa da ülkelerine giden yabancı oyuncuların veya yeni transfer edilecek yabancı oyuncuların, ülkeye gelip – gelemeyeceklerini bilemiyoruz.”