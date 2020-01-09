Avantaj YDÜ’de

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde final serisi ilk maçı oynanırken, YDÜ erkekleri avantajlı duruma geldi

Yer: CIU Arena

Hakemler: Ülviye Beşe, Erdoğan Aşık

UKÜ: Mehmet Ali Kömeli, Ahmet Durgun, Cuma Karadeniz, İbrahim Karadeniz, Doğuş Konaç, Koray Tümsay, Berhan Muhip, Eren Köse, Ergin Aday, Şehmuz Yıldız, Harun Bostan.

YDÜ: Adil Nüfal, Arda Kahraman, Berkem Darbaz, Cemil Topal, Mert Göksu, Ali Arda Pampüroğulları, Muammer Yağcıoğlu, Batuhan Yıldırım, Doğuhan Yıldırım, Özgür Kaya, Taner Kılıç

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 yaş altı erkekler liginde final ilk maçı dün akşam UKÜ’nün ev sahipliğinde oynandı. Yeni statü gereği 2 maç oynanacak final serisinde skor veya sayı avantajını elde eden takım şampiyon olacak.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) U20 takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılmayı başaran YDÜ gençleri şampiyonluk için avantaj elde etti.

Final serisi ikinci ve son maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.30’da YDÜ RA25 Salonu’nda oynanacak ve sezonun şampiyonu belli olacak.

Mücadelenin ilk devresini 15-10 önde tamamlayan YDÜ 20 yaş altı erkekleri skor üstünlüğünü elinde tutmayı başardı. Karşılaşmayı 29-25 kazanan YDÜ takımında en skorer isim 10 sayı ile oynayan Berkem Darbaz olurken, maçın en skorer oyuncusu UKÜ’den 11 sayı atan Harun Bostan idi.