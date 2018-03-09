Atatürk İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu, şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol final maçları dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanırken kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.
Kızlar final karşılaşmasında Ağırdağ İlkokulu’nu 3-2 yenen Atatürk İlkokulu şampiyon olurken, üçüncülük maçında Necati Taşkın İlkokulu, Haspolat İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu. Erkekler final maçında Necati Taşkın İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu’nu 9-8 yenerek şampiyon olurken, üçüncülük maçında Levent İlkokulu, Dikmen İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu.
Kızlar
1.Atatürk İlkokulu
2.Ağırdağ İlkokulu
3.N.Taşkın İlkokulu
4.Haspolat İlkokulu
Erkekler
1.N.Taşkın İlkokulu
2.Yakın Doğu İlkokulu
3.Levent İlkokulu
4.Dikmen İlkokulu