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Atatürk İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu, şampiyon

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İlkokullar arası hentbol şampiyonasında, kızlarda Atatürk İlkokulu, erkeklerde Necati Taşkın İlkokulu şampiyon oldular

Atatürk İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu, şampiyon
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol final maçları dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanırken kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Kızlar final karşılaşmasında Ağırdağ İlkokulu’nu 3-2 yenen Atatürk İlkokulu şampiyon olurken, üçüncülük maçında Necati Taşkın İlkokulu, Haspolat İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu. Erkekler final maçında Necati Taşkın İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu’nu 9-8 yenerek şampiyon olurken, üçüncülük maçında Levent İlkokulu, Dikmen İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu.

Kızlar

1.Atatürk İlkokulu    

2.Ağırdağ İlkokulu    

3.N.Taşkın İlkokulu  

4.Haspolat İlkokulu

Erkekler

1.N.Taşkın İlkokulu

2.Yakın Doğu İlkokulu

3.Levent İlkokulu

4.Dikmen İlkokulu

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